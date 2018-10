Polizei zieht erneut zwei Raser aus dem Verkehr

Berlin. Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Sonntag zwei weitere Raser aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.30 Uhr wurde eine Zivilstreife im Tiergartentunnel auf einen BMW aufmerksam, dessen Fahrer mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Die Beamten folgten dem Raser und stellten fest, dass dieser noch im Tunnel in halsbrecherischer Weise in der Manier eines Slalomfahrers immer wieder die Fahrspuren wechselte, sodass andere Fahrer Vollbremsungen durchführen mussten, um einen Zusammenprall zu vermeiden. An der Einfahrt zum Parkhaus des Hauptbahnhofes konnte der BMW-Fahrer schließlich gestellt werden. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde ebenso beschlagnahmt wie sein Fahrzeug. Der junge Mann und drei Mitinsassen des Wagens mussten ihren Weg anschließend zu Fuß fortsetzen.

Etwa eine Stunde zuvor bemerkte eine Zivilstreife einen VW Golf, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Hauptstraße in Schöneberg unterwegs war. Auf die Anhaltezeichen der Beamten reagierte der Fahrer nicht, stattdessen fuhr er mit Vollgas davon. Auf seiner Flucht durch Haupt-, Rubens- und Thorwaldstraße überfuhr der Flüchtende mehrere rote Ampeln, bevor er an der Canova­straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen dort geparkten Ford prallte. Der 21-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt, eine Beschlagnahme des Fahrzeugs unterblieb zunächst, da es sich nicht um den Wagen des 21-Jährigen, sondern um den seines Vaters handelte.