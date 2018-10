Bei einem Wohnungsbrand ging in Fennpfuhl eine Indoorplantage in Flammen auf. Gegen den Mieter wird nun ermittelt.

Lichtenberg Cannabisplantage verbrennt bei Feuer in Wohnung

Berlin. Doppeltes Pech für den Mieter einer Wohnung an der Buggenhagenstraße in Fennpfuhl: Eine Nachbarin hatte am Sonnabend gegen 21 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie Rauch aus seiner Wohnung steigen sah und den Brandmelder gehört hatte.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand in der menschenleeren Wohnung und stellten dabei eine Indoorplantage fest. Durch die Flammen wurden die Pflanzen sowie technische Hilfsmittel, die zum Betreiben der Plantage genutzt wurden, zerstört. Die Ermittlungen gegen den 34-jährigen Wohnungsmieter haben ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin und das zuständige Fachkommissariat übernommen.

( BM )