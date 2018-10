In Schöneberg hat sich am Samstagabend eine Verfolgungsfahrt ereignet. Polizisten wollten einen VW Golf stoppen, der ihnen aufgefallen war. Dessen Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln. An der Rubensstraße Ecke Canovastraße prallte der Flüchtende dann gegen ein geparktes Auto und drückte es gegen eine Laterne.

Bei dem Unfall wurden beide Insassen des Golf leicht verletzt. Warum der Wagen gestoppt werden sollte, war zunächst nicht bekannt.

( BM/seg )