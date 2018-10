Ohne Kennzeichen, ohne Zulassung und ohne Führerschein unterwegs

Das Wort „ohne“ spielte heute früh bei einem Autofahrer in der Potsdamer Straße in Schöneberg eine große Rolle.

Schöneberg. Gegen 3.50 Uhr bemerkten zwei Zivilfahnder einen VW in der Potsdamer Straße in Schöneberg, mit dem ein Mann in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs war und an diesem selbst geschriebene Kennzeichen aus Pappe angebracht waren. Das zivile Polizeifahrzeug fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht neben dem VW und ein Beamter forderte den Fahrer mit Handzeichen zum Anhalten auf.

Dieser ignorierte die Aufforderung, beschleunigte das Auto daraufhin und fuhr weg. Die Zivilfahnder folgten dem Wagen mit Blaulicht und Martinshorn und forderten Unterstützung an. Der VW-Fahrer raste durch mehrere Straßen. In der Straße An der Urania wechselte der Flüchtende mit seinem Wagen den Fahrstreifen nach rechts und stieß mit dem dort fahrenden Polizeizivilfahrzeug zusammen. Anschließend lenkte der VW-Fahrer nach links und prallte gegen einen Funkwagen, der zur Unterstützung hinzugekommen war.

Der VW-Fahrer flüchtete weiter.

In der Klingelhöferstraße stieß er erneut gegen den Funkwagen und setzte dann seine Flucht weiter fort. Kurz darauf kam es in der Corneliusstraße zu einem Unfall. Der VW fuhr auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes auf.

Der Wagen blieb stehen und Einsatzkräfte nahmen den Fahrer vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Der Wagen ist stillgelegt und nicht versichert.

Der Festgenommene wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung sowie Blutentnahme entlassen.

