Einsatz auf dem Mehringdamm in Kreuzberg.

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg hat ein PKW einen Fußgänger angefahren. Notarzt und Polizei waren im Einsatz.

Berlin. Noch ein Verletzter auf Berlins Straßen: Auf dem Mehringdamm in Kreuzberg hat in der Nacht zu Sonnabend gegen 22 Uhr ein PKW einen Fußgänger erfasst. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Näheres ist noch nicht bekannt.

( BM )