Fiat-Transporter wird nach Crash in Fußgängerin geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Schöneberg wurde eine Fußgängerin auf dem Gehweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Unfallfahrer fuhr bei Rot über die Kreuzung auf der Schöneberger Brücke.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Fiat-Ducato-Fahrer die Potsdamer Straße in Richtung Potsdamer Platz. An der Ecke Reichpietschufer stieß der Transporter mit einem Mercedes zusammen, der bei Grün über die Kreuzung in Richtung Stauffenbergstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf den Bürgersteig geschleudert und traf dort die Fußgängerin. Die Frau musste mit schweren Verletzungen an den Beinen und der Wirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der gesamte Kreuzungsbereich sowie die angrenzenden Straßen sind für die Unfallaufnahme komplett in alle Fahrtrichtungen gesperrt.