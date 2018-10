An der Helmholtzstraße ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Der Fahrer hatte offenbar gesundheitliche Probleme.

Charlottenburg Unfall: Auto fährt in Fußgängergruppe - mehrere Verletzte

Berlin. Bei einem Unfall am Freitagmittag an der Charlottenburger Helmholtzstraße sind fünf Personen verletzt worden, darunter der Fahrer des Unfallwagens. Ein Auto war in ein Café geschlittert, vor dem sich mehrere Menschen aufhielten. Die Feuerwehr wurde gegen 12.25 Uhr alarmiert. Zwei Personen sollen laut einem Feuerwehrsprecher lebensbedrohliche Verletzungen erlitten haben, drei weitere wurden weniger schwer verletzt.

Der Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein mit einer ersten Einschätzung der Lage @morgenpost @AndreasGandzior pic.twitter.com/xZ1QcjUtMK — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) October 5, 2018

Laut Augenzeugenberichten kam der Wagen von der Gotzkowskybrücke und scherte dann plötzlich nach links aus. Das Auto soll dann über die Gegenfahrbahn im spitzen Winkel an eine Hauswand geprallt sein. Von dort schlitterte es über den Bürgersteig weiter in Richtung eines Cafés und eines Blumenladens. Mehrere Passanten konnten sich noch rechtzeitig durch Sprünge in Sicherheit bringen.

Nach Angaben eines Sprechers musste die Feuerwehr weitere Kräfte wegen des schweren Gebäudeschadens nachalarmieren. Die Einsatzkräfte gehen von einem Unfall aus. Möglicherweise hatte der Fahrer des Unfallautos akute gesundheitliche Probleme und verlor deswegen die Kontrolle über den Wagen. Ein Augenzeuge will dies beobachtet haben. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften vor Ort.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

