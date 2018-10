Junge Frau am Berliner Hauptbahnhof sexuell belästigt

Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Berlin (Symbolbild)

Ein polizeibekannter Mann hat eine 30-Jährige bedrängt und an die Brust gefasst. Die Polizei nahm den 25-Jährigen vorläufig fest.

Festnahme "Hallo Schatz" - 25-Jähriger belästigt Frau am Hauptbahnhof

Berlin. Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor eine 30-Jährige im Berliner Hauptbahnhof sexuell belästigt hatte. Die Berlinerin wollte gegen 13.55 Uhr in einen ICE am Hauptbahnhof einsteigen, als der ihr unbekannte Mann sie mit "Hallo Schatz" begrüßte und zu umarmen versuchte.

Die junge Frau stieg in den Zug, der Mann folgte ihr. Als sie ihren Sitzplatz einnahm, beugte sich der 25-jährige Deutsche über sie und fasste ihr unvermittelt an die Brust. Daraufhin stieg die Frau wieder aus dem Zug und informierte auf dem Bahnsteig eine Streife der Bundespolizei über den Vorfall.

Die Beamten nahmen den wohnungslosen Mann vorläufig fest und leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Der Mann ist polizeibekannt, auch seine DNA wurde gesichert. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

( BM )