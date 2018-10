Das geschah in der Nacht zu Donnerstag, 27. September 2018, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Raub in Reinickendorf: Bei einem bewaffneten Raubüberfall in einem Café in der Scharnweberstraße ist der 31-jährige Angestellte mit einem Schrecken davongekommen. Wie die Polizei berichtet, betrat ein Unbekannter gegen 0.15 Uhr maskiert und mit einer Pistole bewaffnet das Café und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Der Café-Angestellte befolgte die Forderung, daraufhin flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt.

Foto: Thomas Peise

Brennende Reifen in Marzahn-Hellersdorf: Gegen 23.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ringenwalder Straße Brandgeruch im Hausflur. Daraufhin verständigte er die Polizei und die Feuerwehr. In einem Kellerverschlag konnten die Feuerwehrleute einen brennenden Reifenstapel ausmachen und löschen. Die Feuerwehr war mit 4 Staffeln im Einsatz. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Versorgungsleitung in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen hat das Brandkommissariat übernommen.

Brand in der Straße "Am Karlsbad"

Foto: Thomas Peise

Auto in Tiergarten in Flammen: In der Straße "Am Karlsbad" in Tiergarten brannte gegen 4 Uhr ein Mercedes Sprinter. Die Feuerwehr konnte rasch löschen, wie unser Reporter berichtet. Aktuell geht man hier von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand.



-

Staustellen

A 100 (Stadtring): In Richtung AD Neukölln ist die Ausfahrt der AS Gradestraße von 18 bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über Tempelhofer Damm und Ullsteinstr. ist ausgeschildert. Ebenfalls gesperrt ist die Auffahrt der AS Oberlandstr. auf die A 100 in Richtung AD Neukölln.

Buch: Bei der Baustelle auf der Wiltbergstr. beginnt ein neuer Bauabschnitt. Ab mittags ist sie nun in Richtung Schönerlinder Chaussee zw. Karower Chaussee und Alt-Buch gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Wetter

Viele Wolken, nur örtlich kommt im Tagesverlauf die Sonne zum Vorschein. Vereinzelt Regen. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden Werte zwischen 14 und 16 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell