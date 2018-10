Schläge auf Kopf und Körper: Mann von 28-Jährigem verletzt

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Grunewald mehrfach geschlagen und dabei schwer verletzt worden. Der 42-Jährige sei am Dienstagabend unvermittelt von hinten attackiert worden, indem ein anderer Mann ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen habe - mehrfach. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als das Opfer auf den Boden sank, habe der Mann weiter auf Kopf und Körper eingeschlagen.

Der 42-Jährige erkannte seinen Angreifer, so dass der 28-Jährige kurz darauf festgenommen werden konnte. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Der Hintergrund der Attacke war noch unklar.

( dpa )