Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch, 3. Oktober, in Berlin

Unfall in Treptow: Bei einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Baumschulenstraße in Treptow ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die beiden Insassen des Autos erlitten einen Schock, sie wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen kam von einem Parkplatz, dabei übersah der Fahrer den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Mann fährt mit Auto gegen Baum und stirbt: Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 246 in der Nähe von Zossen (Teltow-Fläming) ums Leben gekommen. Der Mann sei am späten Dienstagabend mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Er war den Angaben zufolge sofort tot. Zur Unfallursache und zum Alter des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Staustellen

Lichterfelde: Von 7 bis 12 Uhr wird auf dem Ostpreußendamm eine Tagesbaustelle eingerichtet. In beiden Richtungen steht zwischen Feldstraße und Müllerstraße jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Altglienicke: Für Arbeiten an Fernwärmeleitungen ist die Straße Am Seegraben (B96a) ab 8 Uhr stadteinwärts abschnittsweise zwischen Alexander-Meißner-Straße und A 117 (Treptow-Zubringer) auf einen Fahrstreifen bis Anfang Februar 2019 verengt.

Hansaviertel: Die Bachstraße ist von 13.30 Uhr bis Mitternacht in beiden Richtungen zwischen Straße des 17. Juni und Altonaer Straße aufgrund einer Veranstaltung voll gesperrt.

Mitte (1): Für die Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit werden ab 22 Uhr bis Mittwoch, 11 Uhr, folgende Straßen gesperrt: Karl-Liebknecht-Straße ab Mehmhardstraße in Richtung Unter den Linden; Spandauer Straße in beiden Richtungen zwischen Molkenmarkt und Anna-Louisa-Karsch-Straße; An der Spandauer Brücke ab Hackescher Markt in Richtung Anna-Louisa-Karsch-Straße.

Mitte (2): Für die Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit werden außerdem ab 22 Uhr bis Mittwoch, 17 Uhr, folgende Straßen gesperrt: alle nördlich von der Leipziger Straße/Spittelmarkt/Gertraudenstraße führenden Straßen; Voßstraße; Ebertstraße ab Lennéstraße in Richtung Brandenburger Tor; Unter den Linden in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und Spandauer Straße und Friedrichstraße zwischen Torstraße und Unter den Linden.

Wetter

Es ist wechselnd bis stark bewölkt und es gibt ab und zu Schauer, Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Südwest. Zum Teil kann es starke bis stürmische Böen geben. Am Donnerstag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken.

