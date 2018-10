Das geschah in der Nacht zu Sonntag, 30. September 2018, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag, 1. Oktober, in Berlin

Brennendes Auto - Polizei vermutet Brandstiftung: Ein Auto ist in Neukölln in Flammen aufgegangen, die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Zeuge habe das brennende Fahrzeug am Sonntagabend am Mergenthalerring bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, der Wagen wurde jedoch erheblich beschädigt. Die Flammen beschädigten außerdem ein daneben stehendes Auto leicht. Verletzt wurde niemand.

Staustellen

Tram M17 und 27: Von ca. 4.30 Uhr bis Mittwoch, ca. 4.30 Uhr, wird die Rhinstraße zw. Hauptstr. und Allee der Kosmonauten für die Straßenbahnenlinien M17 und 27 gesperrt. Die Bahnen der M17 fahren zw. Falkenberg und Hauptstraße/Rhinstr. und von dort weiter als 27 bis Pasedagplatz. Zusätzlich fahren auf der M17 Bahnen zw. S-Bahnhof Schöneweide und Betriebshof Lichtenberg und auf der 27 zw. Krankenhaus Köpenick und Betriebshof Lichtenberg. Zw. den Haltestellen Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Hauptstr./Rhinstr. fahren als Ersatz barrierefreie Busse.

Staustellen

A 100 (Stadtring): Zur Beseitigung von Straßenschäden ist in Richtung AD Neukölln die Ausfahrt der AS Gradestraße von 18 bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über Tempelhofer Damm und Ullsteinstraße ist ausgeschildert. Ebenfalls gesperrt ist die Auffahrt der AS Oberlandstraße auf die A 100 in Richtung AD Neukölln.

Baumschulenweg: Ca. 7 Uhr beginnt eine neue Baustelle auf der Köpenicker Landstraße (B 96a). Bis Ende Dezember ist die Straße stadtauswärts zw. Eichbuschallee und Baumschulenstr. auf zwei Fahrstreifen verengt.

Lichterfelde: Ab ca. 9 Uhr wird auf der Hildburghauser Straße eine Vollsperrung in beiden Richtungen zwischen Steinheilpfad und Mariannenstraße bis Ende des Jahres eingerichtet. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren. Allen weiteren Verkehrsteilnehmern ist die Durchfahrt nicht gestattet. Die Gesamtbaumaßnahme dauert voraussichtlich bis 2020 an.

Tiergarten: Für das Fest zum Tag der Deutschen Einheit bis 3.10.2018 Straßensperrungen auf der John-Foster-Dulles-Allee/Dorotheenstraße zwischen Spreeweg und Wilhelmstraße, Behren­straße zw. Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße sowie Erweiterung der Sperrung der Ebertstraße bis zur Hannah-Arendt-Straße.

Wetter

Der Himmel zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt, und zeitweise gehen Schauer nieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht zu Dienstag ziehen mal mehr, mal weniger Wolken vorüber, und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad. Am Dienstag scheint anfangs noch zeitweise die Sonne, im Tagesverlauf ziehen aber dichte Wolkenfelder heran, die später gebietsweise auch Regen bringen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 13 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell