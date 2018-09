Das geschah in der Nacht zu Sonntag, 30. September 2018, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Polizei räumt besetzte Wohnung am Weidenweg: Am Weidenweg in Friedrichshain haben Linksautonome am Sonnabend gegen 20 Uhr eine Wohnung besetzt. Rund 200 Personen fanden sich an dem teilweise leerstehenden Altbau nach einer Demonstration ein und blockierten den Zugänge. 20 vermummte Personen besetzten das Haus, während weitere Personen vor dem Gebäude Parolen skandierten – überwiegend gegen die Polizei, die mit mehreren Hundertschaften am Weidenweg im Einsatz war. Die Räumung des Hauses durch die Polizei war gegen 2 Uhr abgeschlossen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag auf Nachfrage sagte. Insgesamt 87 Personen seien vorübergehend festgenommen, aber noch in der Nacht vor Ort wieder freigelassen worden. Ein Polizist sei durch ein Knalltrauma, vermutlich verursacht durch Pyrotechnik, verletzt worden. Über Verletzungen auf Seiten der Besetzter war der Polizei nichts bekannt. Die Polizei stellte mehrere Strafanzeigen aus, darunter wegen Hausfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz durch Vermummung und Störung einer Amtshandlung. Die Berliner Polizei war mit 390 Einsatzkräften vor Ort.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer: Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag in Reinickendorf einen Autofahrer vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, stellten den Polizisten gegen 23.40 Uhr an der Einmündung Residenzstraße Ecke Ritterlandweg das Auto fest, das offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Nach kurzer Verfolgung konnte der Fahrzeugführer an der Kreuzung Markstraße Ecke Pankower Allee gestoppt werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erklärte der 27-Jährige, dass er keine Fahrerlaubnis besitze und dass er das Auto eines Freundes unbefugt benutze. Eine anschließende Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der Tatverdächtige wurde nach einer Blutentnahme dem Fachkommissariat für besonders beschleunigte Verfahren beim Landeskriminalamt übergeben.

Unbekannte zerstören Scheiben von Immobilien-Büro: In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte die Glasscheiben des Büros einer Immobilienentwicklungsfirma in Karlshorst zerstört und die Fassade mit Graffiti besprüht. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Zeuge gegen 0 Uhr die Polizei, nachdem er in der Heiligenberger Straße Lärm und Glasklirren gehört hatte. Die Einsatzkräfte stellten an einem Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss sich das Büro befindet, fünf zerstörte Fenster als auch zwei schwarze Schriftzüge unten den Fenstern auf der Hausfassade fest. Der polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Staustellen

Tiergarten: Ab 6 Uhr Sperrungen der John-Foster-Dulles-Allee/Dorotheenstr. zwischen Spreeweg und Wilhelmstraße, Behrenstraße zwischen Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße. Zudem Erweiterung der Sperrung der Ebertstraße bis zur Hannah-Arendt-Straße.

Wittenau bis Tempelhof: Um 11 Uhr beginnt eine Fahrraddemonstration auf dem Eichborndamm. Der Korso führt zum Tempelhofer Feld u.a. über Witte-straße, Holzhauser Straße, Scharnweberstraße, Müllerstraße, Chausseestraße, Invalidenstraße, Hessische Straße, Friedrichstraße, Markgrafenstraße, Gneisenaustraße und Columbiadamm.

Wetter

Tiefs über Nordeuropa lenken Regenwolken an die Küsten Mitteleuropas. Die Sonne scheint immer wieder, allerdings ziehen zeitweise hohe, mitunter auch mal dichtere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad.

