Markstraße Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Reinickendorf

Berlin. Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag in Reinickendorf einen Autofahrer vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, stellten den Polizisten gegen 23.40 Uhr an der Einmündung Residenzstraße Ecke Ritterlandweg das Auto fest, das offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Fahrzeugführer an der Kreuzung Markstraße Ecke Pankower Allee gestoppt werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erklärte der 27-Jährige, dass er keine Fahrerlaubnis besitze und dass er das Auto eines Freundes unbefugt benutze.

Eine anschließende Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der Tatverdächtige wurde nach einer Blutentnahme dem Fachkommissariat für besonders beschleunigte Verfahren beim Landeskriminalamt übergeben.

( BM )