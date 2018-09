Polizei räumt besetztes Haus am Weidenweg

Rund 200 Personen fanden sich am Sonnabendabend an dem teilweise leerstehenden Altbau ein. Ein Großaufgebot der Polizei schritt ein.

Berlin. Am Weidenweg in Friedrichshain haben Linksautonome am Sonnabend gegen 20 Uhr ein Haus besetzt. Es handelt sich um das Gebäude mit der Hausnummer 63. Rund 200 Personen fanden sich an dem teilweise leerstehenden Altbau nach einer Demonstration ein und blockierten den Zugänge. Sie besetzten das Haus, während weitere Personen vor dem Gebäude Parolen skandierten – überwiegend gegen die Polizei, die mit mehreren Hundertschaften am Weidenweg im Einsatz war.

Einsatzkräfte machten ab 20.30 Uhr von einem Polizeifahrzeug aus Durchsagen und forderten die Unterstützer auf, den Bereich zu verlassen. Anderenfalls werde die Aufforderung mit Zwang durchgesetzt. Nach rund 15 Minuten begannen Polizisten, eine Sitzblockade direkt vor dem Haus aufzulösen, indem einzelne Personen weggetragen wurden.

Die Räumung des Hauses war gegen 2 Uhr abgeschlossen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag auf Nachfrage sagte. 43 männliche und 45 weibliche Personen seien vorübergehend festgenommen, aber noch in der Nacht vor Ort wieder freigelassen worden. Ein Polizist sei durch ein Knalltrauma, vermutlich verursacht durch Pyrotechnik, verletzt worden. Über Verletzungen auf Seiten der Besetzter war der Polizei nichts bekannt. Die Polizei stellte mehrere Strafanzeigen aus, darunter wegen Hausfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz durch Vermummung und Störung einer Amtshandlung.

Das Haus am Weidenweg liegt nur wenige hundert Meter entfernt von dem teilbesetzten Haus an der Rigaer Straße. Seit Jahren kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und linksautonomen Bewohnern des Hauses Rigaer 94 und ihren Sympathisanten.

