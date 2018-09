Messerattacke in Wohnung - Mordkommission bittet um Mithilfe

Ein mutmaßlicher Einbrecher hatte am Donnerstag einen 54-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt.

Berlin. Die Mordkommission bittet aktuell um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Einbrecher, der einen 54-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt hat.

Die Tat ereignete sich am 27. September 2018 in einem Wohnhaus in der Alexandrinenstraße in Kreuzberg. Der Unbekannte war über das Baugerüst zur Wohnung gelangt, in der sich der Mieter befand. Es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der dem Opfer lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt wurden.

Als der Angreifer anschließend über das Treppenhaus flüchtete, wurde er von Nachbarn gesehen. Die Polizei ging bei den ersten Ermittlungen fälschlicherweise von einem jüngeren Mann aus.

Ein Mann wurde in seiner eigenen Wohnung von einem Einbrecher angegriffen Foto: Thomas Peise

Der Einbrecher stach mehrfach mit einem Messer auf den Mann ein Foto: Thomas Peise

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht Foto: Thomas Peise

Die Kriminalpolizei ermittelt Foto: Thomas Peise

Der Einbrecher ist offenbar über ein Baugerüst in die Wohnung gelangt Foto: Thomas Peise



Beschreibung des flüchtenden Mannes:

- etwa Mitte 30 Jahre alt

- circa 170 cm groß, schlank

- schmales Gesicht

- dunkles Haar

- dunkler Bartwuchs, etwas länger als Drei-Tage-Bart

- trug eine Regen- oder Sportjacke mit einem weißen Streifen an den Ärmeln sowie ein blaues Basecap

Die 3. Mordkommission fragt:

- Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht?

- Wer kennt Personen, auf welche die Beschreibung des Tatverdächtigen zutrifft?

- Wer hat im Tatortbereich Personen beobachtet, die sich unberechtigt auf Baugerüsten aufhielten?

- Wer kennt Personen, die möglicherweise über Baugerüste Einbrüche begehen?

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911333 oder per E-Mail an lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

