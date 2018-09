Auto überschlägt sich - sechs Schwerverletzte nach Unfall

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend in Charlottenburg ist ein VW Golf mit einem Toyota zusammengestoßen.

Berlin. Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Freitagabend in Charlottenburg sechs Personen zum Teil schwer verletzt. Ein Auto überschlug sich.

Nach Informationen der Berliner Polizei war ein VW Golf gegen 22 Uhr auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Offenbar missachtete ein Toyotafahrer, der aus der Richtung Fritschestraße kam, an der Ampelkreuzung Zillestraße und Kaiser-Friedrich-Straße die Vorfahrt und kollidierte mit dem Golf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Toyota.

Der 30-jährige Golffahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Toyotafahrer musste ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die drei Beifahrer in dem Toyota konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Ob der Unfallfahrer bei Rot auf die Kreuzung fuhr oder die Ampel in den Nachtstunden ausgeschaltet war, konnte die Polizei am Sonnabend nicht mitteilen. Die Kreuzung blieb für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten bis 2.20 Uhr gesperrt.

