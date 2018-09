In der Nacht zu Sonnabend ist in Kreuzberg ein BMW mit einem Taxi zusammengestoßen. Ein Ehepaar erlitt schwere Verletzungen.

Unfall in Kreuzberg

Unfall in Kreuzberg Zusammenprall mit Taxi - Fahrgäste lebensgefährlich verletzt

Berlin. Schwerer Unfall in Kreuzberg in der Nacht zu Sonnabend. An der Kreuzung Markgrafenstraße Ecke Rudi-Dutschke-Straße fuhr ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 1.35 Uhr mit einem Taxi zusammen.

Laut Zeugenaussagen soll er die Vorfahrt des Taxis missachtet haben. In dem Taxi saß ein 40-Jähriger mit seiner 37 Jahre alten Ehefrau. Beide erlitten durch den Zusammenprall lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, die Taxifahrerin blieb unverletzt.

