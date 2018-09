Das geschah in der Nacht zu Sonnabend, 29. September 2018, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Berlin. PKW überschlägt sich: Zwei PKW kollidierten an der Kreuzung Zillestraße Ecke Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich ein PKW überschlug. Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt, zwei davon schwer. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Foto: Peise

Auto kollidiert mit Taxi: Schwerer Unfall in Kreuzberg. An der Kreuzung Markgrafenstraße Ecke Rudi-Dutschke-Straße fuhr ein PKW mit einem Taxi zusammen. Nach ersten Informationen soll auch ein Radfahrer im Unfall verwickelt sein. Zwei Personen wurden verletzt, eine Person davon schwer.

PKW fährt gegen Betonblock: In Charlottenburg fuhr ein Auto an der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße gegen eine Betonblock, der eine überirdische Wasserleitung hält. Durch den Aufprall wurde der Block verschoben. Ein Rüstwagen der Feuerwehr schob den Block an seine Ursprungsposition.

Biker stirbt nach Unfall: Ein Motorradfahrer ist auf der Dahlwitzer Landstraße in Friedrichshagen mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, verlor der Biker am Freitagabend gegen 20.35 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Straße ab. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. In wein paar Tagen wäre er 24 Jahre alt geworden.

Staustellen

Behinderungen

Friedrichshain und Kreuzberg: Um ca. 13.45 Uhr beginnt auf dem Wismarplatz eine Demonstration. Der Zug führt u.a. über Grünberger Str., Simon-Dach-Str., Revaler Str., Warschauer Str., Oberbaumbrücke, Skalitzer Str. und Oranienstr. zum Oranienplatz.

Friedrichshain: Um 18 Uhr beginnt auf dem Wismarplatz eine weitere Demonstration. Sie führt bis ca. 20 Uhr u.a. über Grünberger Str., Boxhagener Str., Mainzer Str., Colbestr., Samariterstr., Rigaer Str., Liebigstr. und Bersarinplatz zum Petersburger Platz.

Wetter

Zum Start in das Wochenende bringt das Wetter einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt meist trocken bei Höchstwerten von 13 bis 15 Grad. Nachts Werte um 5 Grad.

