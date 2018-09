Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Köpenick

Berlin. Ein Motorradfahrer ist auf der Dahlwitzer Landstraße in Friedrichshagen mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen.

Der Fahrer pralte gegen einen Baum

Foto: Morris Pudwell

Wie die Polizei weiter mitteilte, verlor der Biker am Freitagabend gegen 20.35 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Straße ab. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. In wein paar Tagen wäre er 24 Jahre alt geworden.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle

Foto: Morris Pudwell

