Einbrecher attackiert Mieter mit Messer

In Kreuzberg ist am Donnerstagabend ein Mann von einem Einbrecher mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden.

Berlin. Ein Mann ist am Donnerstagabend mit mehreren Stichverletzungen in einer Wohnung in Kreuzberg aufgefunden worden.

Ein Mann wurde in seiner eigenen Wohnung von einem Einbrecher angegriffen Foto: Thomas Peise

Der Einbrecher stach mehrfach mit einem Messer auf den Mann ein Foto: Thomas Peise

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht Foto: Thomas Peise

Die Kriminalpolizei ermittelt Foto: Thomas Peise

Der Einbrecher ist offenbar über ein Baugerüst in die Wohnung gelangt Foto: Thomas Peise



Nach ersten Informationen soll ein Einbrecher in die Wohnung in der Alexandrinenstraße eingedrungen sein und den Bewohner mit Messerstichen verletzt haben. Der Mieter soll von der Feuerwehr mehrfach reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der mutmaßliche Täter ist offenbar über ein Baugerüst in die Wohnung gelangt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei durch.

Mehr Polizeimeldungen:

Kinderwagen brennen in zwei Wohnhäusern - mehrere Verletzte

Brandstiftung - Obdachlosenlager brennt komplett aus

Kranteile drohten abzustürzen - Messedamm zeitweise gesperrt

( BM )