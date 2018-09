Messedamm gesperrt - Kranteile drohen herabzustürzen

Am Messedamm findet aktuell ein Feuerwehreinsatz statt (Symbolbild)

Berlin. Feuerwehreinsatz auf dem Messedamm in Westend. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) um kurz vor 10 Uhr über Twitter mitteilte, ist die Straße in Richtung AVUS zwischen Kaiserdamm und Masurenallee aktuell gesperrt. Der Grund ist ein Stahlträger eines Krans, der aus fünf Metern Höhe herabzustürzen droht. Laut der Berliner Feuerwehr sind derzeit Spezialkräfte des Technischen Dienstes vor Ort.

Es drohen Teile eines Krans herabzustürzen. #Behinderungen auch auf der #Masaurenallee in Richtung Theodor-Heuss-Platz. pic.twitter.com/JDuxLW7ski — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) September 27, 2018

Autofahrer müssen sich auch auf Behinderungen auf der Masurenallee in Richtung Theodor-Heuss-Platz einstellen. Die Buslinien M49, X34 und X49 sind ebenfalls von der Straßensperrung betroffen und werden zwischen dem Amtsgerichtsplatz und dem U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz umgeleitet. Die Linie 349 wird zwischen dem S-Bahnhof Westkreuz und dem U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz umgeleitet, die Bus-Linien 218 und 139 fahren dagegen aktuell nicht zwischen dem S-Bahnhof Messe Nord ICC und dem U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz.

( BM )