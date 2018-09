Räuber im Volkspark Humboldthain unterwegs

Mitte. Im Volkspark Humboldthain haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag kurz hintereinander zwei Männer überfallen. Die erste Tat fand gegen 0.30 Uhr statt. Ein 31-Jähriger, der durch den Park in Gesundbrunnen ging, erhielt plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf. Am Boden liegend erhielt er weitere Schläge. Die ungefähr fünfköpfige Tätergruppe raubte den 31-Jährigen aus und flüchtete anschließend in Richtung S-Bahnhof Humboldthain. Ein 24-Jähriger, der ebenfalls im Park unterwegs war, wurde kurze Zeit später verprügelt, bevor die Gruppe auch ihn ausraubte und flüchtete.

Beide Opfer wurden verletzt. Der Jüngere wurde in einer Klinik ambulant behandelt, der Ältere musste auf die Station aufgenommen werden. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 ermittelt. Es wird zunächst von derselben Tätergruppe ausgegangen.

Mehr Polizeimeldungen:

Massenzusammenstoß in Friedrichsfelde

Mann in Neukölln homophob beleidigt und angegriffen

Vermisster Mann wurde tot aufgefunden

( BM )