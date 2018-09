Vermisster Mann wurde tot aufgefunden

Der seit Montag vermisste 72-Jährige aus Spandau ist tot in Falkenhagener Feld aufgefunden worden.

Berlin. Ein seit Montag vermisster 72-Jähriger ist tot in Falkenhagener Feld aufgefunden worden, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Die Ermittlungen der Todesursache dauern noch an, derzeit liegen keine Hinweise auf einen Tötungsdelikt vor.

Der Mann aus dem Bezirk Spandau galt seit dem 24. September als vermisst, nachdem er gegen 16.30 Uhr seine Wohnung in der Falkenseer Chaussee für einen Spaziergang verlassen hatte. Dieser führte in der Regel durch die Spektewiesen. Bei der Suche des Vermissten kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche verlief zunächst jedoch ohne Erfolg.

( BM )