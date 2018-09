Die beiden Mieter der Wohnung in der Obentrautstraße wurden Mittwochabend mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht.

Feuer in Kreuzberg

Feuer in Kreuzberg Zwei Schwerverletzte beim Befüllen eines Ethanol-Kamins

Berlin. Beim Befüllen ihres Ethanol-Kamins haben zwei Mieter einer Wohnung in Kreuzberg schwere Verbrennungen erlitten.

Das Feuer brach in der Obentrautstraße aus

Foto: Thomas Peise

Das Feuer brach am Mittwochabend in der Obentrautstraße aus und wurde von den beiden Bewohnern gelöscht, wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte.

Wegen ihrer schweren Verbrennungen wurden die Verletzten in eine Spezialklinik in Marzahn gebracht.

#Feuer #Kreuzberg

Schwerer Unfall beim Befüllen eines Ethanol-Kamins in einer Wohnung in der Obentrautstraße. Zwei Erwachsene wurden teilweise schwer verletzt. Beide

kamen in eine Spezialklinik nach Marzahn. #Rettungsdienst Der Folgebrand konnte schnell gelöscht werden.#ESTUK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 26, 2018

( BM/dpa )