Das geschah in der Nacht zu Mittwoch, 26. September 2018, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Gewalt in Rettungsstelle im Krankenhaus: In der Rettungsstelle im Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Schöneberg kam es zwischen dem aktuellen und ehemaligen Lebensgefährten einer Frau und dann der Frau selbst zu einem Streit. Einer der beiden Männer zog ein Messer und stach dem anderen Mann in den Oberarm. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort, da auch Schüsse gehört worden sein sollen. Eine Hülse aus einer Schreckschusspistole wurde gefunden. Der vermutliche Täter ist noch flüchtig.

Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss: In einer Kurve des Sterndamms in Johannisthal (Richtung Neukölln) kam der Fahrer eines Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Lichtmast eines Fußgängerüberwegs. Grund könnte die über 1 Promille Atemalkoholkonzentration und überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Der Fahrer kam in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus. Auch seine Beifahrerin soll verletzt worden sein. "Wer zu einem Fahrer ins Fahrzeug steigt, der offensichtlich betrunken ist, kann ebenfalls auf verschiedenen Weisen belangt werden" - so die Polizei vor Ort. Die Feuerwehr räumte innerhalb von 60 Minuten die Einsatzstelle.

Feuerwehreinsatz für Kind mit Keuchhusten: In der Motzener Strasse in Berlin Wilmersdorf kam es in der Nacht zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Ein Kind, dass sich im Ausland mit Keuchhusten infizierte, wurde dort in einer Wohnung angetroffen und kam in ein Krankenhaus. Da Keuchhusten hochgradig ansteckend ist, mussten mehrere Familienmitglieder ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden .

Bus und Bahn

U-Bahn

U3: Vom 17. September, 3.30 Uhr bis 19. November, 1.15 Uhr besteht SEV zwischen U Hallesches Tor und U Schlesisches Tor. Zwischen U Schlesisches Tor und S+U Warschauer Straße besteht Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt.

Staustellen

Behinderung

A 113 (Schönefeld-Zubringer): Wegen Wartungsarbeiten wird die Autobahn stadteinwärts zwischen den AS Schönefeld-Nord und AS Adlershof gesperrt. Die Sperrung beginnt um ca. 21 Uhr und dauert bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr. In der Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr wird die Sperrung bis zur AS Späthstraße ausgeweitet.

A 100 (Stadtring): Zur Beseitigung von Straßenschäden ist in Richtung AD Neukölln die Ausfahrt der AS Gradestraße von 18 bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über Tempelhofer Damm und Ullsteinstraße ist ausgeschildert. Ebenfalls gesperrt ist die Auffahrt der AS Oberlandstraße auf die A 100 in Richtung AD Neukölln.

Prenzlauer Berg: Wegen einer Veranstaltung in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 18 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wetter

Das ruhige Herbstwetter mit einem Mix aus Sonne und Wolkenfeldern setzt sich fort. Anfangs kann es stellenweise neblig sein. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Südwest. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 13 bis 10 Grad ab. Morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt, und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 22 Grad.

