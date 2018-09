Ein 60-Jähriger Radfahrer ist am Montag auf der Marienfelder Allee von dem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Unfall Radler von Lastwagen angefahren: Mann in Klinik

Berlin. Ein 60-jähriger Radfahrer ist in Mariendorf von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der Radler am Montag auf der Marienfelder Allee von dem Lkw erfasst.

"Der Unfall passierte genau an der Stelle, wo der Radweg endet", sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus kam.

Mehr Polizeimeldungen:

Streit mit Teenager: Messerangriff vor Neuköllner Spätkauf

Noch 16 Ampeln im gesamten Berliner Stadtgebiet ausgefallen

( dpa )