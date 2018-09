Berlin. Der Fahrer eines Kanalreinigungsfahrzeugs hat in Berlin-Mitte einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Der 51-Jährige sei am Sonntagabend bei Rot auf eine Kreuzung an der Chausseestraße gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Dort krachte der Kanalreinigungswagen in das Auto eines 72-jährigen Mannes, der mit einer 67 Jahre alten Frau unterwegs war.

Die beiden älteren Leute wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

( dpa )