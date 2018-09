Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Kanalreinigungsfahrzeug fährt bei Rot auf Kreuzung - Unfall: Der Fahrer eines Kanalreinigungsfahrzeugs hat in Mitte einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht Der 51-Jährige sei am Sonntagabend bei Rot auf eine Kreuzung an der Chausseestraße gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Dort krachte der Kanalreinigungswagen in das Auto eines 72-jährigen Mannes, der mit einer 67 Jahre alten Frau unterwegs war. Die beiden älteren Leute wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Verkehr

A113: Sperrung stadtauswärts zwischen den AS Adlershof und AS Schönefeld-Nord von 21 bis 5 Uhr. Von 0 bis 5 Uhr wird die Sperrung bis zur AS Späthstraße ausgeweitet.

Mitte: Auf der Torstraße steht ab 8 Uhr in Höhe Tucholskystraße in Richtung Chausseestraße bis Mitte Oktober nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mitte: Auf der Chausseestr. ist ab 9 Uhr bis Mitte Oktober in Richtung Wedding zw. Schlegelstr. und Invalidenstr. mit einer Fahrbahnverengung zu rechnen.

Charlottenburg (1): Auf der Kantstraße Richtung Theodor-Heuss-Platz steht vor der Fasanenstraße ab 6 Uhr bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Charlottenburg (2): Auf der Neuen Kantstraße steht ab 7 Uhr in Richtung Masurenallee zw. Witzlebenstr. und Lietzenseeufer bis Anfang November nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Marzahn: Eine Gleisbaustelle wird gegen 8 Uhr auf der Rhinstraße Höhe Pyramidenweg eröffnet. Die Überfahrt ist bis Mitte Oktober gesperrt. Aus dem Pyramidenring kann jeweils nur rechts abgebogen werden.

Reinickendorf: Die Auguste-Victoria-Allee ist in Richtung Ollenhauerstraße zwischen Eichborndamm und Anto­nienstraße bis Anfang Oktober gesperrt.

Plänterwald: Auf der Köpenicker Landstraße stadteinwärts wird eine neue Baustelle eingerichtet. Hier kann es zu Behinderungen kommen.

Buch: Der Straßenzug Bucher Straße/Hobrechtsfelder Chaussee ist ab ca. 6 Uhr bis Anfang Oktober zw. Pankgrafenstr. und Wiltbergstr. gesperrt.

Wetter

Mal scheint bei uns heute die Sonne, mal ziehen aber auch dichte Wolkenfelder vorüber. Örtlich gehen Regenschauer nieder. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden nur Werte zwischen 13 und 15 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen auch stark aus Nordwest. In der Nacht zu Dienstag kühlt sich die Luft auf 7 bis 5 Grad ab. Am Dienstag bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein und einigen Wolkenfeldern meist trocken. Die Temperaturen steigen ähnlich wie heute nur auf 13 bis 15 Grad.

