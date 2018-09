Die Reste einer abgebrannten Lagerhalle sind auf der Insel Eiswerder zu sehen. Auf der Berliner Havelinsel Eiswerder ist in der Nacht zum Sonntag eine Lagerhalle abgebrannt

„In dem rund 600 Quadratmeter großen Gebäude standen vermutlich Boote und Autos“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen.

Berlin Lagerhalle auf Berliner Havelinsel Eiswerder in Flammen

Auf der Berliner Havelinsel Eiswerder ist in der Nacht zum Sonntag eine Lagerhalle abgebrannt. „In dem rund 600 Quadratmeter großen Gebäude standen vermutlich Boote und Autos“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen.

Fahrzeuge sind durch den Brand einer Lagerhalle auf der Insel Eiswerder stark beschädigt worden

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen. Zur Brandursache und zum Sachschaden gab es noch keine Informationen. Am Brandort waren am Morgen mehrere ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen.

( dpa/seg )