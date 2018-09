In einem Wohnhaus an der Eisenacher Straße brannte es in einem Keller

In der Nacht zu Sonntag brannte es erneut an der Eisenacher Straße in Hellersdorf. Nachdem in der Nacht zuvor ein Auto in Flammen aufging, brannte es diesmal im Keller eines Wohnhauses. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und löschte. In den vergangenen zwei Wochen waren mehrere Autos angezündet worden.

Die Polizei ermittelt auch im aktuellen Fall wegen des Verdachts der Brandstiftung.

