Motorrad fährt mit Auto zusammen - Beifahrer verletzt

In Lichtenberg wurde bei einem Unfall der Sozius des Motorradfahrers schwer verletzt.

Berlin. Schwerer Unfall in Lichtenberg. Am Samstagabend kollidierten ein Auto und ein Motorrad in der Einbecker Straße miteinander.

Foto: Peise

Das Auto wollte rechts abbiegen, stieß dann mit dem Motorrad zusammen.

Die Feuerwehr und Krankenwagen rückten an. Bei dem Unfall erlitt eine Person schwere Verletzungen. Es handelt sich dabei um den Beifahrer des Motorradfahrers.

Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.

