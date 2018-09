Fünf Jugendliche bei Streit durch Pfefferspray verletzt

Berlin. Drei junge Frauen und zwei Männer sind bei einem Streit in Berlin-Alt-Treptow durch Pfefferspray verletzt worden. Die fünf waren am Freitagabend in einer Gruppe mit 15 weiteren Menschen an einem Schiffsanleger an der Puschkinallee unterwegs, wie die Polizei am Sonnabend mitteilten. Dort gerieten sie mit zehn Unbekannten in einen Streit.

Zunächst wurde gepöbelt, dann zielte einer der Unbekannten mit Pfefferspray auf die Gruppe. Dabei wurden drei junge Frauen und zwei Männer verletzt, alle im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten. Sie waren "überwiegend männlich", sagte der Polizeisprecher. Der Grund für den Streit war demnach zunächst unklar.

( dpa )