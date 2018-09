Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Toyota rammt Auto und kippt auf die Seite: In der Nacht zu Sonnabend kam ein Toyota in Neukölln von der Fahrbahn ab, rammte ein Auto und kippte auf die Seite. Der Unfall ereignete sich auf der Wildenbruchstraße Richtung Sonnenallee. Kurz hinter der Heidelberger Straße hielt sich der Wagen nicht mehr in seiner Spur, rammte ein geparktes Fahrzeug und kippte um. Dabei schob er nach ersten Informationen von vor Ort noch zwei weitere Autos zusammen. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kleinwagen in Hellersdorf in Flammen: An der Eisenacher Straße in Hellersdorf stand in der Nacht zu Sonnabend ein Toyota in Flammen. Der Wagen wurde schwer beschädigt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich bereits um den fünften Autobrand an und um die Eisenacher Straße innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Die Polizei geht auch im aktuellen Fall von Brandstiftung aus.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehr

Gesamte Innenstadt: Auf dem Potsdamer Platz startet ab 13.30 Uhr eine Fahrraddemonstration und verläuft auf den Hauptverkehrsstraßen auf einem Rundkurs zurück zum Potsdamer Platz.

Moabit, Mitte: Ab Hauptbahnhof ab 12 Uhr Großdemonstration u.a. über Invalidenstraße, Hessische Straße, Friedrichstraße, Oranienburger Straße, Burgstraße, Bodestraße, Am Kupfergraben, Schiffbauerdamm, Luisenstraße und Reinhardstraße zum Kapelle-Ufer.

Mitte: Die Friedrichstraße ist Richtung Kreuzberg zw. Kronenstraße und Leipziger Straße von 7 bis 18 Uhr gesperrt.

Mitte: Vom Pariser Platz aus ab 12 Uhr Demonstration über Unter den Linden, Friedrichstraße, Französische Straße, Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße, Behrenstraße, Bebelplatz und Unter den Linden bis zum Lustgarten.

Wetter

Mal scheint die Sonne, mal ziehen aber auch dichte Wolkenfelder vorüber. Örtlich gehen Regenschauer nieder. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden nur noch Werte zwischen 17 und 19 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen auch stark aus West. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 11 bis 9 Grad ab. Der Sonntag beginnt noch recht freundlich. Nur vereinzelt gibt es Schauer. Später gehen dann häufiger Regengüsse nieder. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 16 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell