Autobrand in Berlin Kleinwagen in Hellersdorf in Flammen

An der Eisenacher Straße in Hellersdorf stand in der Nacht zu Sonnabend ein Toyota in Flammen. Der Wagen wurde schwer beschädigt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich bereits um den fünften Autobrand an und um die Eisenacher Straße innerhalb der vergangenen zwei Wochen.

Die Polizei geht auch im aktuellen Fall von Brandstiftung aus.

