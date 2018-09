In der Nacht zu Sonnabend kam ein Toyota in Neukölln von der Fahrbahn ab, rammte ein Auto und kippte auf die Seite. Der Unfall ereignete sich auf der Wildenbruchstraße Richtung Sonnenallee. Kurz hinter der Heidelberger Straße hielt sich der Wagen nicht mehr in seiner Spur, rammte ein geparktes Fahrzeug und kippte um. Dabei schob er nach ersten Informationen von vor Ort noch zwei weitere Autos zusammen.

Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

( BM/seg )