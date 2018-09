Obduktion bestätigt: Vater warf Baby vom Balkon

Das Haus am Rosenfelder Ring

In Lichtenberg hat ein 23-Jähriger sein Baby aus der siebten Etage eines Hochhauses geworfen und sprang danach selbst.

Berlin. Traurige Gewissheit: In Friedrichsfelde hat ein 23-Jähriger sein neun Monate altes Baby aus der siebten Etage eines Hochhauses geworfen und ist dann hinterhergesprungen.

Dies teilte die Polizei am Freitagnachmittag nach der Obduktion und weiteren Ermittlungen mit. Damit habe sich der Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt.

Zu dem dramatischen Fall kam es am Donnerstagabend. Nachbarn hatten den Vater gegen 22.30 Uhr tot direkt vor einem elfgeschossigen Hochhaus am Rosenfelder Ring gefunden. Etwas weiter entfernt von dem Gebäude lag die Leiche des neun Monate alten Babys auf dem Pflaster.

Den Rettungskräften bot sich ein schockierender Anblick

Foto: Thomas Peise

Laut Notrufprotokoll der Feuerwehr sollen die beiden nacheinander aus dem siebten Stock gefallen sein. Sie waren vorher allein in der Wohnung gewesen. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, erklärte ein Sprecher.

An der Stelle, wo ein Baby und dessen Vater gestorben sind, befindet sich am Freitagnachmittag eine kleine Gedenkstätte

Foto: Rita Schulze

Die Mutter des Kindes war nicht in der Wohnung. Sie musste im Anschluss seelsorgerisch betreut werden. Nach Zeugenberichten schrie die Frau in der Nacht vor dem Haus verzweifelt, als sie in einem Krankenwagen weggebracht wurde.

Am Freitag waren zwei Stellen in einer kleinen Grünanlage vor dem Haus mit Streusand bedeckt. Auf der kleineren Stelle lagen ein Stofftier und eine Blume, daneben stand eine Kerze.

Ein Kuscheltier und ein kleiner Strauß erinnern an das tote Baby

Foto: Paul Zinken/dpa

