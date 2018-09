Bei einem Streit an der Marzahner Promenade sind am Mittwoch zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Marzahner Promenade 20-Jähriger bei Messerstecherei in Marzahn schwer verletzt

Berlin. Bei einer blutigen Auseinandersetzung in Marzahn sind am Mittwochabend eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 20.30 Uhr an der Marzahner Promenade zu dem Streit zwischen mehreren Männern.

Dabei habe ein 18-Jähriger vermutlich mit einem Messer auf zwei 20 Jahre alte Männer eingestochen. Beide kamen in eine Klinik. Während der eine nach ambulanter Behandlung einer Verletzung am Oberarm wieder entlassen wurde, verblieb der andere mit Verletzungen am Rücken stationär. Der 18-Jährige wurde festgenommen.

( BM )