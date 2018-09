Die Polizei musste wegen Messerstichen an der Stichstraße ausrücken

Bei einem Streit auf einem Parkplatz in Spandau hat ein 34-Jähriger auf einen 21-Jährigen eingestochen. Der Verdächtige flüchtete.

Wilhelmstadt Streit in Spandau: 21-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Stichstraße in Wilhelmstadt ist ein 21-Jähriger durch mehrere Messerstiche verletzt worden.

Zuvor, gegen 19 Uhr, war der 21-Jährige mit einem 16-Jährigen in Streit geraten. Nach ersten Informationen der Polizei soll der Jugendliche versucht haben, den Mann mit einer Metallstange zu schlagen. Der 21-Jährige wehrte den Angriff ab und versetzte dem 16-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht.

Unmittelbar im Anschluss soll sich ein 34 Jahre alter Mann in den Streit eingemischt und mit einem Messer auf den 21-Jährigen eingestochen haben. Dieser erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen und musste im Krankenhaus operiert werden.

Der 34-Jährige, der durch Zeugen identifiziert wurde, flüchtete vom Tatort. Der Jugendliche wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung seiner Mutter übergeben.

( BM )