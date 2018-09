Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

BVG-Bus mit Flaschen beworfen: Ein Unbekannter hat einen Linienbus der BVG in Kreuzberg mit Glasflaschen beworfen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hörte der Busfahrer der Linie 140 gegen Mitternacht an der Kreuzung Großbeeren-/Kreuzbergstraße zwei laute Knalle. Daraufhin stoppt er den Bus und bemerkte, dass die Seitenscheiben neben der Eingangstür durchgeschlagen waren. Fahrgäste hätten beobachtet, wie ein Unbekannter zwei Glasflaschen auf das Fahrzeug geworfen habe, hieß es weiter. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Brandanschlag auf türkischen Bildungsverein: Auf einen türkischen Bildungsverein in Neukölln ist mutmaßlich ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht zu Donnerstag brach dort ein Feuer aus. Brandermittler des Landeskriminalamts waren am Morgen vor Ort und sicherten Spuren. Augenzeugen berichteten von Rußspuren an der Außenfassade des Gebäudes und eingeschlagenen Scheiben. Auf dem Fußgängerweg ist ein Schriftzug zu sehen, der auf einen Konflikt zwischen Türken und Kurden hindeutet.

Immobilienfirma im Visier des Zolls: Berliner Zollermittler haben in der Nacht die Räume einer Immobilienfirma an der Säntisstraße in Marienfelde durchsucht. Das SEK sprengte die Eingangstür der Firma auf. Näheres zu den Ermittlungen war am Morgen nicht bekannt.

Staustellen

Baustelle

A 100: Die Autobahn ist in Richtung Neukölln zw. AS Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) und AS Hohenzollerndamm in der Zeit von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Ab ca. 21 Uhr wird mit den Absperrmaßnahmen der betroffenen Zufahrten begonnen.

Frohnau: Am Eichenhain ist bis Sonnabendmittag zwischen Bifröstweg und Sigismundkorso voll gesperrt.

Mitte: Die Brunnenstr. ist ab 15 Uhr in beiden Richtungen zw. Invalidenstr. und Anklamer Str. bis Sonntag, 20 Uhr, gesperrt. Umleitung ist ausgeschildert.

Wetter

Bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken bleibt es überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht kühlt sich die Luft auf 17 bis 15 Grad ab.

