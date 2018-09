Intensivtäter ruft selbst Rettungskräfte: Festnahme

Berlin. Polizisten haben am Dienstagabend in Spandau einen 19-Jährigen nach einem versuchten Raub vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der 19-Jährige gegen 18.50 Uhr an der Siegener Straße im Ortsteil Falkenhagener Feld versucht haben, einen 14-Jährigen zu berauben.

Dabei soll der 19-Jährige von dem Jugendlichen dessen Bauchtasche gefordert und dessen Fahrrad festgehalten haben. Der 14-Jährige soll daraufhin Reizgas in das Gesicht des 19-Jährigen gesprüht haben.

Der 19-Jährige alarmierte Rettungskräfte und erklärte hinzugerufenen Polizisten, er habe sich selbst beim Herumspielen mit dem Reizgas in die Augen gesprüht.

Kurze Zeit später erschien der Jugendliche mit seiner Familie bei den Polizisten und schilderte die Tat. Der Tatverdächtige, der der Polizei als Intensivtäter bekannt ist, wurde festgenommen, zur Gefangenensammelstelle gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben.