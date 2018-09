Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Auto geht in Flammen auf: Ein Auto ist in Hellersdorf in Flammen aufgegangen - die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Anwohner habe kurz nach Mitternacht in der Fercher Straße Rauch aus einem abgestellten Wagen auf einem Parkplatz bemerkt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Flammen am Heck des Fahrzeugs löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Autos verhindern. Verletzt wurde niemand.

Bus und Bahn

U-Bahn

U3: Vom 17. September, 3.30 Uhr bis 19. November, 1.15 Uhr besteht SEV zwischen U Hallesches Tor und U Schlesisches Tor. Zwischen U Schlesisches Tor und S+U Warschauer Straße besteht Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt.

Staustellen

Behinderung

A 100: Autobahn in Richtung Neukölln zw. AS Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) und AS Hohenzollerndamm zw. 22 und 5 Uhr gesperrt. Ab ca. 21 Uhr wird mit der Absperrung einiger Zufahrten begonnen.

Friedrichshain: Ab 18 Uhr ist aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee zu rechnen.

Wetter

Neben einigen Quellwolken scheint häufig die Sonne, und es bleibt trocken. 27 bis 30 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach aus Südwest. In der kommenden Nacht ist der Himmel nur gering bewölkt. Die Luft kühlt sich auf 18 bis 16 Grad ab.

