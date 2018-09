Am Wilhelmsruher Damm brennt es im Keller eines Wohngebäudes. Die Berliner Feuerwehr ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr kämpft am Dienstagnachmittag gegen ein Feuer im Märkischen Viertel. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brenne es in einem Keller eines Wohngebäudes am Wilhelmsruher Damm. Zunächst waren 42 Einsatzkräfte vor Ort, kurze Zeit später wurde ihre Zahl auf 90 erhöht.

#Brand #Märkisches_Viertel

Derzeit brennt es in einem Keller eines Wohngebäudes im #Wilhelmsruher_Damm

Unsere Kräfte haben die Brandbekämpfung eingeleitet.

Wir sind mit 42 Kräften vor Ort. Weiteren Infos folgen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 18, 2018

Nähere Informationen zu dem Brand, über mögliche Verletzte und zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.

