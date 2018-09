Bei einer Ticketkontrolle griff ein 28-Jähriger eine Kontrolleurin an. Ihre Kollegen konnten den Mann festhalten.

In der S9

In der S9 Aggressiver Mann drückt Kontrolleurin in S-Bahn an die Wand

Berlin. Bei einer Fahrkartenkontrolle am Montagnachmittag in der S9 zwischen Baumschulenweg und Schöneweide hat ein 28-Jähriger eine Kontrolleurin verletzt. Als die Frau den Fahrgast auf Unstimmigkeiten mit seinen vorgezeigten Dokumenten hinwies, reagierte der Mann aggressiv und drückte die 35-Jährige gegen eine Verglasung in der Bahn.

Gemeinsam mit weiteren Fahrgästen zogen Kollegen der Kontrolleurin den Mann von ihr weg und hielten ihn bis zur Übergabe an die Bundespolizei fest. Die Frau klagte nach dem Angriff über Schmerzen im Bauchbereich. Der 28-Jährige gab an, im Handgemenge am Auge verletzt worden zu sein.

Die Bundespolizei leitete gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen ein

( BM )