Mit gestohlener Debitkarte eingekauft - Betrüger gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera suchen die Ermittler nach einem Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, mit einer EC-Karte am 5. Februar 2015 gegen 11.10 Uhr an einem Geldausgabeautomat am Prerower Platz in Neu-Hohenschönhausen unberechtigt Geld abgehoben zu haben.

Am selben Tag gegen 15.10 Uhr wurde die Karte missbräuchlich dazu genutzt, um in einem Juweliergeschäft im Lindencenter Schmuck zu erwerben. Die Debit-Karte sowie die dazugehörige PIN-Nummer waren am 4. Februar 2015 gegen 11 Uhr bei einem Trickdiebstahl in einer Wohnung in der Strausberger Straße in Alt-Hohenschönhausen gestohlen worden.

Hinweise zu de Gesuchten bitte an das Landeskriminalamt Berlin (LKA263) in der Gothaer Straße 19 in 10823 Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-926320 (innerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail oder eine andere Polizeidienststelle.

( BM )