Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Mann bei Unfall mit Taxi schwer verletzt: Mit einem Taxi ist ein 22 Jahre alter Mann in Mariendorf in ein parkendes Auto gefahren und hat dabei einen 30-Jährigen schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fuhr der 22-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache am späten Montagabend auf dem Mariendorfer Damm rechts auf das parkende Auto des 30-Jährigen auf. Der Unfallverursacher stand nach ersten Erkenntnissen unter Drogen - ein Drogenschnelltest war demnach positiv. Außerdem war er ohne Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung unterwegs. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall schwer an Kopf, Oberkörper und Beinen verletzt. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiteres parkendes Fahrzeug wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, darin befand sich jedoch niemand.

Auto mit 132 km/h in Tempo-80-Abschnitt geblitzt: Bei erlaubtem Tempo 80 ist ein Auto mit 132 Kilometern pro Stunde auf der Berliner Stadtautobahn bei Charlottenburg-Nord geblitzt worden. Dies teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Dem Raser oder der Raserin droht nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Zwei Menschen nach Sportboot-Kollision im Krankenhaus: Zwei Menschen sind nach der Kollision zweier Sportboote auf der Unterhavel in Wannsee verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Wasserschutzpolizei habe die beiden am Montagabend bei Dunkelheit gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen und zum Alter der Betroffenen machten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben. Nach ersten Erkenntnissen soll nur eines der Boote in Bewegung gewesen sein und das andere Boot gerammt haben. Die Bergung der Havaristen habe mehrere Stunden gedauert, sagte ein Polizeisprecher. Eines der Boote drohte demnach zu sinken. Neben der Wasserschutzpolizei waren ein Löschboot und eine Tauchergruppe der Feuerwehr im Einsatz.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Bus und Bahn

S-Bahn

S3, S5, S9: Bis 20./21. September zwischen 20 und 1.30 Uhr fahren die Linien S3 und S9 nicht zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten. Linie S5 fährt nicht zwischen Ostbahnhof und Westkreuz. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Ostbahnhof und Potsdam Hbf/Spandau auch die Züge des Regionalverkehrs (RE1, RE2, RE7 oder RB14), zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten die U-Bahnlinie U2 und zwischen Friedrichstraße und Nikolassee/Wannsee die S1.

U-Bahn

U1: SEV zw. U Hallesches Tor und U Schlesisches Tor. Pendelverkehr zw. U Schlesisches Tor/S+U Warschauer Str.

Staustellen

Baustelle

A 100 (Stadtring): Aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist die A 100 in Richtung Wedding zwischen den Anschlussstellen Schmargendorf/Konstanzer Straße und Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) in der Zeit von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt. Aus organisatorischen Gründen wird ab ca. 21 Uhr mit der Absperrung der ersten Zufahrten begonnen.

A 100 (Stadtring)/A 115 (AVUS)/Westend: Heute öffnet rund um den Funkturm die InnoTrans 2018 - Messe für Verkehrstechnik (nur für Fachbesucher) ihre Pforten. Insbesondere morgens und zum Abend ist mit Verkehrseinschränkungen rund um das Messegelände zu rechnen.

Reinickendorf: Auf der Teichstr. regelt in Höhe Brusebergstr. für eine Woche eine Baustellenampel den Verkehr.

Kreuzberg: Die Schöneberger Brücke, welche die beiden Seiten der Schöneberger Straße zwischen Tempelhofer Ufer und Hallesches Ufer über den Landwehrkanal verbindet, ist für ungefähr eine Woche gesperrt.

Britz: Auf der Gradestr. ist in Richtung Blaschkoallee vor dem Tempelhofer Weg die Linksabbiegerspur mit der Fahrspur „Geradeaus“ zusammengelegt. Staugefahr bis Mitte Oktober

Wetter

Häufig scheint die Sonne, und nur vereinzelt ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd. In der kommenden Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell