Radfahrer bei Unfall am Alexanderplatz tödlich verletzt

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag in der Nähe des Alexanderplatzes

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag an der Moll- Ecke Otto-Braun-Straße. Der Tunnel am Alexanderplatz wurde gesperrt.

Berlin. Ein Fahrradfahrer ist am Montagmittag bei einem Unfall an der Moll- Ecke Otto-Braun-Straße am Alexanderplatz in Berlin-Mitte tödlich verletzt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Zu dem Zusammenstoß des Radfahrers mit einem Lkw war es demnach gegen 12.10 Uhr gekommen, so der Sprecher. Details zum Unfallhergang und zur Identität der beteiligten Personen lagen zunächst nicht vor. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, es handele sich um einen Abbiegeunfall.

Der Tunnel am Alexanderplatz wurde zwischen Gruner- und Otto-Braun-Straße in Richtung Nordwest gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale VIZ mitteilte. Zu Sperrungen kam es auch auf der Otto-Braun-Straße zwischen Karl-Marx-Allee und Mollstraße. Am frühen Nachmittag bildeten sich in dem Bereich Staus. Wann die Vermessungsarbeiten der Berliner Polizei beendet und die Strecken wieder freigegeben werden, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

( BM )