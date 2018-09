Charlottenburg Mann wird in S-Bahn geweckt und rastet daraufhin aus

Berlin. Nachdem der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn am Wochenende einen 50 Jahre alten Fahrgast weckte, griff ihn dieser an. Alarmierte Bundespolizisten wurden mit Fußtritten attackiert.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonnabend gegen 6.45 Uhr am Endbahnhof Charlottenburg, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Die Beamten konnten den Mann zu Boden bringen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Blutalkoholkontrolle wurde der bereits wegen diverser Delikte polizeibekannte Mann auf freiem Fuß belassen.

( BM )