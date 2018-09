Berlin. Zunächst brannte es am Montagvormittag in einer Werkstatt in einem Industriegebiet an der Naumannnstraße. Dort soll nach ersten Informationen ein Druckluftbehälter zerborsten sein. Eine Person sei durch die Verpuffung schwer verletzt worden, hieß es.

#Brand in #Schöneberg. Es brennt in einem Industriegebiet, die @Berliner_Fw ist mit 30 Kräften vor Ort. Es gibt eine schwerverletzte Person die durch den Notarzt behandelt wird. Brandbekämpfung ist eingeleitet. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 17, 2018

Kurz darauf wurde am Viktoria-Luise-Platz Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz, um einen Brand auf einem Dach zu löschen.

#Brand in #Schöneberg Es brennt zur Zeit auf einem Dach am Viktoria-Luise-Platz. Die @Berliner_Fw ist mit 40 vor Ort und hat die Brandbekämpfung eingeleitet. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 17, 2018

( BM )