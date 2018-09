Vorfall in der U1

Vorfall in der U1 Kopfnuss führt zu Nasenbeinbruch - Verdächtiger gesucht

Berlin. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 1. November 2017. Demnach soll ein 16-Jähriger gegen 16 Uhr in einem Wagen der Linie U1 auf dem Weg zum Wittenbergplatz mit zwei Männern in Streit geraten sein.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung verpasste einer der Gesuchten dem Jugendlichen eine Kopfnuss, bevor die Männer am U-Bahnhof Wittenbergplatz aus der U-Bahn flüchteten. Der 16-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch, der operativ behandelt werden musste.

Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473318 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

( BM )